Toma tus precauciones | Estas son las multas en Texas por no tener licencia de conducir

Texas representa uno de los estados con una legislación más rigurosa en cuanto a la conducción y la tenencia de licencias. Esta normativa busca mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes automovilísticos. A continuación, te contamos qué multas recibirás por las autoridades locales si cometes esta infracción.

Multas y sanciones en Texas

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), las multas y sanciones se rigen por el Capítulo 521 del Código de Transporte del estado, bajo la administración del gobernador Greg Abbott. En dicho capítulo se detallan las penalidades que se aplicarán a las personas que conduzcan un vehículo sin portar una licencia válida.

Los conductores recibirán falta y podrían ir a la cárcel si violan la ley en Texas.

Si se trata de una primera infracción, la sanción será únicamente económica: el conductor deberá pagar una multa de 200 dólares. En caso de reincidencia, la multa será determinada por el tribunal y oscilará entre 25 y 200 dólares. Si la persona vuelve a cometer esta falta, la penalización aumentará: la multa será de entre 25 y 500 dólares, y podrá enfrentarse a una detención de al menos tres horas, que podría extenderse hasta seis meses.

En caso de que un conductor viole la ley del Seguro Obligatorio (Sección 601.191) y cause un accidente que resulte en lesiones graves o en la muerte de una persona, la sanción será de un año de prisión, además del pago de una multa que puede alcanzar los 4.000 dólares. Según el Código de Transporte, los conductores están obligados a presentar su licencia correspondiente cuando sea requerida por una autoridad.

A partir de mayo de 2025, un requisito indispensable para las licencias de conducir será la inclusión de la estrella dorada del programa Real ID. Esta identificación permitirá reconocer con mayor eficiencia a los conductores durante una intervención. Además, será necesaria para acceder a instalaciones federales y abordar vuelos dentro de los Estados Unidos.

¿Qué es la licencia de conducir?

La licencia de conducir es un documento legal, personal e intransferible que autoriza a una persona a manejar un vehículo motorizado dentro de la ciudad. En Texas, su clasificación depende del tipo y peso del vehículo, así como de la cantidad de pasajeros. Existen dos categorías principales: la licencia comercial (CDL) y la no comercial (Clase C). En el estado, la mayoría de los conductores posee la licencia Clase C, ya que utilizan automóviles o camionetas para trasladarse a sus centros de trabajo, instituciones educativas o realizar actividades cotidianas.