Padre de Elon Musk, nuevo protagonista en la ruptura entre su hijo y Donald Trump: "Creo que llegarán a…"

La relación entre Elon Musk y Donald Trump ha dado un giro inesperado tras comentarios que cuestionan su vínculo político. La tensión creció cuando Musk calificó el plan fiscal de Trump como una "abominación repugnante" y lo vinculó, sin pruebas, a archivos de Jeffrey Epstein. Aunque luego eliminó sus publicaciones, la controversia ya estaba desatada.

Frente a esta situación, Errol Musk, el padre de Elon, decidió opinar sobre la controversia. En una entrevista con Sky News, comentó que la disputa entre Elon y Trump fue inesperada, aunque no necesariamente final. Según él, el estrés acumulado ha jugado un papel importante en este distanciamiento, aportando así una nueva perspectiva sobre la relación entre estas dos figuras públicas.

Padre de Elon Musk cree en una posible reconciliación con Trump tras tensiones

Errol Musk admitió que su hijo probablemente se equivocó al enfrentarse públicamente a Donald Trump. Durante una visita a Moscú, habló con el diario ruso Izvestia y explicó que tanto Elon como Trump han estado atravesando una etapa de mucha presión.

"Han estado bajo un enorme estrés durante los últimos cinco meses, así que no es raro que pasen estas cosas", le dijo al corresponsal de Sky News en Moscú, Ivor Bennett. También dejó entrever que el conflicto entre ambos podría resolverse pronto.

Errol Musk restó importancia al conflicto entre su hijo y Donald Trump, calificándolo como “una tontería” que pronto quedará atrás. La disputa comenzó la semana pasada con un cruce de insultos en redes sociales, motivado por desacuerdos sobre un proyecto de ley propuesto por Trump.

Según Errol, Elon criticó la iniciativa por no ahorrar dinero al país y considerarla costosa. Aun así, confía en que ambos llegarán a un acuerdo, atribuyendo la pelea a un momento de tensión emocional. "Creo que llegarán a un acuerdo a su debido tiempo. Elon se mantiene firme en su principio de que debemos recortar costos".

Musk arremetió con más fuerza contra el plan fiscal de Trump, que propone grandes recortes de impuestos.

Elon Musk se arrepiente de ciertos comentarios sobre Donald Trump

Elon Musk reconoció este miércoles que se arrepiente de algunos de los mensajes que publicó la semana pasada en X sobre el presidente de Estados Unidos. Tras varios días de tensión pública y un cruce de reproches entre ambos, el empresario admitió que quizás algunas de sus palabras no fueron las más acertadas.

"Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos", escribió Musk en la red social X.

Donald Trump lanza amenazas contra Elon Musk

La situación se volvió aún más tensa cuando Donald Trump lanzó una amenaza contra Elon Musk, molesto por la posibilidad de que este apoye sanciones contra los republicanos que respaldaron su proyecto de ley presupuestaria. Mientras tanto, algunos legisladores del propio partido han empezado a presionar a Musk para que use su peso como uno de los principales donantes y respalde a candidatos que se opongan a quienes votaron a favor de la propuesta de Trump.

Con un tono desafiante, Donald Trump advirtió que Elon Musk enfrentaría "graves consecuencias" si seguía adelante con ciertos planes, aunque no detalló a qué se refería exactamente. Además, el expresidente fue tajante al decir que no tiene intención de reconciliarse con Musk y que no piensa hablar con él.