¿Se viene una nueva guerra global? Hace unas horas, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos no está involucrado en el reciente ataque contra Irán, en medio de la creciente tensión militar entre Teherán e Israel. Mediante un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario no dudó en resaltar que "Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque a Irán de esta noche". No obstante, envió un duro comentario al régimen iraní. ¿Qué pasó?

Trump lanza fuerte advertencia contra el régimen iraní: "Si nos atacan…"

Recientemente, los medios internacionales decidieron emitir la respuesta del republicano frente a las amenazas de Irán hacia Estados Unidos y sus aliados, quienes fueron advertidos sobre la importancia de no intervenir ni apoyar a Israel en los recientes ataques provenientes de Teherán. El presidente de Estados Unidos lanzó una advertencia contundente:

"Si Irán nos ataca de cualquier forma, toda la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos caerá sobre ustedes a niveles nunca antes vistos".

Asimismo, Trump planteó la posibilidad de una solución diplomática, asegurando que "podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a este sangriento conflicto". Mediante un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario de EE. UU. descartó cualquier participación estadounidense en las acciones ofensivas.

Vale precisar que este pronunciamiento se produjo en un contexto crítico, ya que Israel intentaba recuperarse de una noche marcada por intensos bombardeos con misiles iraníes, que dejaron al menos diez muertos y más de 150 heridos, además de ocasionar daños significativos en diversas áreas.

Nuevos ataques a Israel y muertes

Por otro lado, el último sábado se llevó a cabo la quinta oleada de ataques se produjo en Tamra, una ciudad ubicada al norte de Israel, cerca de Haifa. La policía israelí reportó la muerte de cuatro mujeres, entre ellas dos de aproximadamente 40 años, una de 20 y una niña de 13 años.

Según medios locales, las víctimas eran parte de la misma familia. Las autoridades informaron que se logró rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas, algunas de las cuales presentaban heridas de diferentes grados de gravedad. En tanto, en la madrugada del domingo, se registró una nueva oleada de misiles, la sexta, que impactó en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, así como en la región de Sefelá, al oeste de Jerusalén.