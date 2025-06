Está confirmado por la FDA: 19 estados de EE. UU. están en alerta debido a estas frutas contaminadas

La FDA detectó frutas contaminadas en Estados Unidos y emitió una advertencia en 19 estados por la presencia de sulfitos no mencionados en el etiquetado de ciertos productos. La preocupación creció tras el retiro de 352 cajas de albaricoques secos de la marca Floria, distribuidos por Turkana Food Inc., debido a la presencia de sulfitos no declarados, lo que representa un riesgo para las personas alérgicas o sensibles a estos aditivos.

La FDA retira albaricoques secos Floria en estos 19 estados de EE. UU.

Durante una inspección de rutina, el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York detectó contaminación en los productos, lo que llevó a la empresa a detener temporalmente la producción y distribución mientras se investiga el caso.

Mientras tanto, se aconseja a los consumidores de 19 estados que revisen si tienen en casa albaricoques secos de la marca Floria. En caso afirmativo, lo mejor es devolverlos por precaución.

Alabama California Carolina del Norte Florida Illinois Indiana Kentucky Maryland Massachusetts Michigan Misuri Nueva Jersey Nueva York Ohio Pensilvania Rhode Island Tennessee Texas Virginia

Información sobre el producto retirado por la FDA

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la FDA, el producto afectado es el albaricoque seco de la marca Floria, el cual se comercializa en un envase de papel con un peso de 200 gramos. A continuación, se detallan sus características específicas:

Código UPC: 2539560010 (marcado con una etiqueta en la parte superior del paquete)

2539560010 (marcado con una etiqueta en la parte superior del paquete) Número de lote: 440090478-15-333

440090478-15-333 Fecha de vencimiento: 11/2026

11/2026 Distribución: Florida, Kentucky, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee, Massachusetts, Texas, Illinois, Indiana, Michigan, Rhode Island, Pensilvania, Carolina del Norte, Maryland, Virginia, Ohio, Alabama, Missouri y California.

No se registran enfermedades relacionadas con este retiro.

Riesgos asociados con la sensibilidad a los sulfitos

La sensibilidad a los sulfitos puede provocar una variedad de síntomas, desde reacciones leves como urticaria y molestias respiratorias, hasta reacciones alérgicas graves que pueden incluir anafilaxia. Es crucial que las personas que experimenten reacciones adversas busquen atención médica de inmediato.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro. Sin embargo, se recomienda encarecidamente a los consumidores con alergias a los sulfitos que no consuman el producto y lo devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Instrucciones de la FDA para consumidores sobre la retirada de albaricoques secos

Los consumidores que hayan adquirido Albaricoques Secos Floria con el código de lote 440090478-15-333 deben seguir las siguientes instrucciones:

No consumir el producto. Devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Si se presentan síntomas adversos, buscar atención médica de inmediato.

Para cualquier consulta adicional, los consumidores pueden comunicarse con Turkana Foods Inc. al 908-810-8800, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este de EE. UU.