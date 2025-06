Atención, inmigrantes en Estados Unidos: así se puede identificar a agentes del ICE durante una redada de deportación

¿Sabías que no todos los agentes que se presentan como oficiales de ICE son realmente quienes dicen ser? En medio de las redadas de deportación, identificar a los verdaderos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede ser una tarea complicada. Sin embargo, hay señales clave que pueden ayudarte a distinguirlos antes de que la situación se vuelva peligrosa.

Desde vehículos sin matrícula hasta uniformes sin identificación, los agentes federales emplean tácticas sigilosas para evitar ser reconocidos. Pero hay detalles sutiles que podrían ser la clave para identificar a los oficiales reales en una redada, algo vital en un clima de creciente incertidumbre para los inmigrantes.

¿Cómo identificar a un agente del ICE?

Para identificar a un agente del ICE, lo primero es observar el uniforme: los oficiales suelen portar chalecos o camisetas con las palabras "ICE" o "U.S. Immigration" claramente visibles. También deben mostrar su placa de identificación, aunque algunos agentes encubiertos podrían no llevarla de manera visible. Asimismo, es crucial no abrir la puerta sin confirmar su identidad.

Otro paso clave es verificar el vehículo en el que llegan; los agentes de ICE generalmente viajan usualmente en furgonetas sin matrícula o con placas federales, a diferencia de los oficiales locales. Si los agentes no se identifican claramente o te piden entrar en un vehículo sin órdenes formales, no debes dejarte intimidar y puedes pedirles que muestren una orden judicial antes de proceder.

¿Cuántos agentes tiene ICE en Estados Unidos?

De acuerdo con su propio sitio web, ICE cuenta con una plantilla de más de 8,000 empleados, entre los que se incluyen agentes especiales, analistas criminales, personal de apoyo y contratistas. Asimismo, estos profesionales están distribuidos en más de 237 oficinas en todo el país.

¿En qué ciudades Donald Trump ha ordenado a redoblar las deportaciones?

Con la finalidad de expulsar a los inmigrantes más peligrosos de Estados Unidos que tengan antecedentes penales y órdenes de deportación activas, el gobierno de Trump ha decidido intensificar sus operativos migratorios del ICE en lo que el considera ciudades santuario o demócratas como por ejemplo: Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etc. Asimismo, en una de sus publicaciones en Truth Social, Trump mostró su apoyo firme a los agentes del ICE, elogiándolos por su fuerza, determinación, valentía, etc.