Confirmado, inmigrante: así podrás recibir ayuda en el sur de California tras una nueva semana de redadas de ICE

Ante el peligro de una tercera semana de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California, las comunidades y defensores de inmigrantes se están preparando para hacerle frente a la opresión migratoria. En esta nota te comentamos cómo podrán ayudar a la comunidad inmigrante en estas localidades.

¿Qué medidas protegen a los inmigrantes en el sur de California ante las redadas de ICE?

La semana pasada, como consecuencia de la opresión migratoria en California, siete miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles firmaron una propuesta para exigir a la fiscal municipal Hydee Feldstein Soto que proteja los derechos civiles de los angelinos, evitando que sean discriminados o detenidos ilegalmente.

Según Times of San Diego, la concejal Katy Yaroslavsky, coautora de la medida, tuvo que citar informes de residentes detenidos por personas que no mostraban una identificación gubernamental que pudiera acreditar que eran miembros de ICE. "No se puede hacer eso bajo la Cuarta Enmienda", señaló.

Katy Yaroslavsky se pronunció en contra de ICE.

A la par de esta estrategia, activistas han realizado "vigilias de emergencia" en parques mientras condenaban las fuertes redadas de ICE. "La crueldad del gobierno ataca de nuevo, arrebatando a personas de sus vidas y dejando a sus familias aterrorizadas y sin respuestas", argumenta Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, organización que apoya a inmigrantes con bajos salarios.

Por su parte, el alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, condenó las políticas migratorias, llamándolas "una ola de actividad alarmante relacionada con la inmigración" e instó el cese inmediato de estas redadas.

Arturo Flores criticó duramente las medidas de ICE en Huntington Park.

¿Cuál es la situación migratoria en el sur de Carolina?

California se enfrenta a una situación migratoria complicada. En Pasadena, por ejemplo, al menos seis personas fueron detenidas, según diversos informes de medios de comunicación. Esta acción ocurrió un día después de que Maywood y Bell se convirtieran en las últimas ciudades de Los Ángeles en las que las protestas contra ICE fueron silenciadas con violencia.

Cabe mencionar que los arrestos fueron realizados por "individuos enmascarados y no identificados que presuntamente secuestran a residentes a plena luz del día". Al respecto, Flores señala que "no son arrestos legales, son secuestros".