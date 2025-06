A tomar en cuenta inmigrante: esto debes hacer si no dominas el inglés durante una redada migratoria del ICE

Si eres inmigrante y no hablas inglés durante una redada del ICE, podrías estar en una situación mucho más complicada de lo que imaginas. Los agentes no siempre tienen en cuenta la barrera del idioma, y esto podría jugar en tu contra si no sabes qué hacer. Existen medidas cruciales que pueden marcar la diferencia entre ser tratado con justicia o enfrentarte a consecuencias graves.

Pero, ¿sabías que hay ciertos pasos que podrías tomar para protegerte, incluso si no entiendes lo que te dicen? Estas acciones podrían ser más importantes de lo que crees, y es vital estar preparado para responder adecuadamente. La clave está en saber cómo reaccionar ante lo inesperado.

¿Qué se recomienda hacer si no dominas el inglés y eres detenido por el ICE?

Si eres inmigrante y no hablas inglés durante una redada migratoria del ICE, es fundamental que conozcas tus derechos para protegerte adecuadamente. Las organizaciones defensoras de migrantes recomiendan mantener la calma y solicitar un intérprete de inmediato para poder entender cualquier comunicación con los agentes. Además, es crucial ejercer tu derecho al silencio hasta que puedas consultar con un abogado.

Durante este proceso, asegúrate de no firmar ningún documento sin comprenderlo completamente, ya que esto podría comprometer tu situación legal. Informa a los oficiales que no hablas inglés y pide asistencia para poder comunicarte de manera efectiva. Recordar estos pasos puede ser vital para garantizar tu seguridad y derechos durante una intervención del ICE.

¿Qué es una redada migratoria?

Una redada migratoria del ICE es una operación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) para arrestar a individuos que se encuentran en el país sin la documentación legal necesaria. En estas operaciones, los agentes del ICE pueden ingresar a viviendas, negocios o lugares públicos para identificar y arrestar a inmigrantes indocumentados, generalmente sin previo aviso, lo que genera temor en las comunidades migrantes.

El propósito principal de estas redadas es hacer cumplir las leyes migratorias, aunque también pueden estar enfocadas en la captura de personas vinculadas a actividades delictivas. Sin embargo, en muchas ocasiones, las redadas afectan a personas sin antecedentes criminales, lo que despierta preocupaciones sobre posibles abusos y violaciones de derechos fundamentales.