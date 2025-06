Ciudadano estadounidense de 20 años fue arrestado por agentes del ICE y despedido de Walmart

Un joven de 20 años, ciudadano estadounidense, fue arrestado por agentes del ICE en un incidente ocurrido en el estacionamiento de Walmart, lo que resultó en su despido inmediato del empleo que tenía en la tienda. El arresto, que fue grabado en video, ha generado controversia debido al uso de fuerza por parte de los oficiales.

¿Qué ocurrió con este ciudadano estadounidense de 20 años arrestado por ICE?

Adrian Andrew Martínez, un joven de 20 años y ciudadano estadounidense, fue arrestado el 17 de junio en Pico Rivera por la Patrulla Fronteriza, tras supuestamente intervenir en un operativo. A pesar de ser liberado bajo fianza, aún enfrenta cargos federales graves y sigue lidiando con las secuelas físicas del arresto, que le dejó moretones y una pierna herida.

En ese sentido, en su primera entrevista pública con Telemundo Los Ángeles, Martínez explicó que se vio involucrado al intentar interrogar a los agentes que detuvieron a un anciano en un estacionamiento de Walmart, donde trabajaba. Ya que, cuenta que su compañero, quien era trabajador de limpieza no entendía el inglés y se le notaba confundido.

El incidente fue grabado en video, mostrando el uso de fuerza por parte de los oficiales, quienes lo arrestaron mientras él estaba vestido con su chaleco de trabajo. Tras ser liberado, Martínez, quien ahora se encuentra sin empleo, busca justicia con la ayuda de una firma de abogados. Aún con los traumas físicos y emocionales del arresto, el joven espera resolver la situación legal que enfrenta debido a su intervención en lo que considera un abuso de poder.

¿Cómo actuar en una detención con agentes del ICE si no dominas el idioma inglés?

Si no hablas inglés durante una detención por agentes del ICE, las organizaciones proinmigrantes sugieren mantener la tranquilidad y pedir un intérprete de inmediato. Es esencial no firmar ningún documento sin comprenderlo completamente y ejercer el derecho al silencio hasta que puedas hablar con un abogado. También es clave informar a los agentes que no entiendes inglés y solicitar ayuda para garantizar una comunicación adecuada durante todo el proceso.