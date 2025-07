Malas noticias, inmigrantes: este condado de Nueva York autorizó el uso de máscaras en las redadas de ICE

El uso de máscaras o mascarillas por parte de oficiales migratorios es una práctica común para evitar ser identificados, según portavoces de la agencia. Por el contrario, inmigrantes indocumentados y colectivos han rechazado el uso de estos protectores; sin embargo, una ciudad del estado de Nueva York autorizó a los agentes a utilizarlos, desafiando la autoridad de Kathy Hochul, gobernadora estatal.

Nassau, un condado que apoya las políticas migratorias

Bruce Blakeman, directivo del condado de Nassau, presentó el pasado viernes 11 de julio su firma en una modificación a una ordenanza local sobre el uso de máscaras en la localidad. Esta enmienda autoriza al personal de ICE a utilizar cobertores faciales siempre y cuando sea "necesario para proteger su seguridad personal, la de sus familias o la integridad de la operación".

Muchos agentes de ICE usan mascaras de protección facial para evitar que su información sea difundida en medios digitales. Foto: Reuters

De acuerdo con el medio de comunicación The New York Times, Blakeman es un político republicano y partidario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según esta fuente, en una conferencia de prensa el funcionario anunció que la medida no se limita a operativos de control migratorio, pero que protegerá de manera especial a los agentes que trabajen con ICE en la captura de ciudadanos extranjeros.

Esta localidad de Long Island tenía prohibida la aplicación de esta norma. Además, la gobernadora de Nueva York demandó al condado de Nassau por desafiar las políticas santuario y haber firmado esta colaboración, que perjudicará a muchos inmigrantes que, cada vez más, ven cómo diferentes autoridades siguen aplicando las leyes impuestas por la Casa Blanca.

Nassau había adoptado la prohibición del uso de mascarillas

En el verano de 2024, esta localidad había restringido el uso de estos elementos en muchos espacios públicos, excepto por motivos médicos o religiosos. El dictamen se aprobó tras las protestas relacionadas con la guerra en Gaza. En ese entonces, Blakeman, aliado cercano de Trump, justificó que estas máscaras "a menudo se utilizan como excusa para comportamientos de acoso, amenazas o actividades delictivas".

El cambio de posición y su colaboración con Trump

Pero en febrero de 2025, el Departamento de Policía local anunció la formalización del convenio con ICE para participar en la captura de inmigrantes bajo los lineamientos del gobierno federal. Específicamente, se unió al programa 287(g), que autoriza la detención de extranjeros sin una orden judicial. Con la aprobación del uso de protectores faciales, Mike German, exagente del FBI, comentó que esta práctica es "una característica de un estado policial" que genera reacciones de rechazo entre la ciudadanía.