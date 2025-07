Recientemente, 'Thebaltimorebanner', otros medios internacionales y la policía del condado de Baltimore, en Maryland, EE. UU., empezó una investigación tras una pelea entre jóvenes que terminó en disparos en los exteriores de un conocido Walmart en Middle River, ocurrida la noche de este miércoles 16 de julio. Hasta el momento, las autoridades están en búsqueda de aclarar los hechos de este violento incidente.

Reportan disparos en los exteriores de Walmart, en medio de una pelea entre menores

Según los reportes e información de las autoridades, los agentes de la policía llegaron aproximadamente a las 5:30 p. m. al Walmart situado en la cuadra 100 de Carroll Island Road, esto luego que se reportara una gran cantidad de disparos que ocurrieron cerca de la entrada del local durante un altercado entre menores, de los cuales no se ha revelado su identidad.

Conoce aquí más información sobre los disparos que se realizaron en los exteriores de Walmart, en medio de una pelea entre menores.

Tal como la policía local, no se registraron heridos y los oficiales se quedaron en el lugar para llevar a cabo la investigación correspondiente. Asimismo, señalaron que el tiroteo parece ser un hecho aislado y subrayó que no hay una amenaza continua para la comunidad. Actualmente, este caso sigue en curso, pues no se conoce más al respecto.

Por otro lado, es bueno saber que este Walmart, donde se produjo el incidente, comparte el estacionamiento con otros comercios conocidos, tales como Advance Auto Parts, Dunkin Donuts y Dollar Tree, entre otros.

