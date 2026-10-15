Un centro de distribución de Walmart enfrentó recientemente un posible brote de intoxicación alimentaria, lo que dejó como resultado la hospitalización de más de una docena de personas. Las autoridades locales siguen investigando el incidente para determinar las causas y garantizar la seguridad alimentaria en las operaciones de la empresa. ¿Qué deben tener en cuenta los consumidores?

Walmart en Tennessee: 19 personas hospitalizadas tras presunto brote de intoxicación alimentaria, ¿cuál fue la causa?

Diecinueve personas fueron hospitalizadas y decenas más recibieron atención médica tras un aparente caso de intoxicación alimentaria en un centro de distribución de Walmart en Lebanon, Tennessee. Esta confirmación fue expuesta por 'WKRN News 2', 'WTVF' y 'WSMV'. Según 'WTVF', la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Wilson reportó que entre 25 y 30 individuos fueron evaluados, mientras que se estima que más de 80 personas presentaron síntomas de enfermedad en el lugar.

El incidente se realizó, presuntamente por una comida compartida, y las llamadas al 911 revelaron la gravedad de la situación. En una de las comunicaciones, se mencionó a un empleado vomitando y sintiéndose fatigado, mientras que otra llamada describía a al menos cuatro compañeros en estado crítico. Ante el incremento de estos casos, se solicitó el envío de una segunda ambulancia.

Walmart, por su parte, ha indicado que está trabajando en conjunto con las autoridades locales para esclarecer lo sucedido. El Departamento de Salud de Tennessee, en colaboración con la Oficina Regional de Salud de Mid-Cumberland y el Departamento de Salud del Condado de Wilson, continúa realizando una investigación sobre un posible brote de enfermedad transmitida por alimentos relacionado con la comida en el centro de distribución. Hasta el momento, no se sabe la causa exacta del incidente.

¿Qué otros datos se revelaron?

'WKRN News 2' mencionó que la cadena minorista aseguró que sus productos alimenticios no estuvieron implicados en el incidente y que no había riesgo alguno para la población. Por su parte, la revista 'PEOPLE' ha solicitado declaraciones adicionales a la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Wilson.