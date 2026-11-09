El Día de los Veteranos (Veterans Day) se conmemora en Estados Unidos anualmente el 11 de noviembre. Este feriado federal implica el cierre de escuelas, oficinas gubernamentales, bancos y servicios de correo, permitiendo así que la ciudadanía rinda homenaje a quienes han servido en las fuerzas armadas del país americano. En Líbero, te compartimos más detalles sobre la fecha y frases que puedes enviar por esta fecha especial.

¿Qué se celebra en el Día de los Veteranos en EE. UU. y cuál es su origen?

Este miércoles 11 de noviembre se conmemora la valentía y el compromiso de todos los soldados que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos . Esta fecha busca rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que, con patriotismo y sacrificio, han defendido la libertad y la integridad de la nación.

Asimismo, se busca reconocer su disposición y entrega en la lucha por la seguridad de la nación, agradeciendo su valiosa contribución a la sociedad.

En tanto, el 11 de noviembre fue seleccionado como la fecha clave debido al final de la Primera Guerra Mundial. El armisticio que marcó el cese de hostilidades entre los Aliados y Alemania rigió en la undécima hora del undécimo día del undécimo mes de 1918.

Originalmente, el presidente Woodrow Wilson estableció esta jornada como el Día del Armisticio en 1919. Sin embargo, tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, surgió la necesidad de honrar a todos los veteranos estadounidenses de cualquier conflicto bélico. Así, en 1954, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, se adoptó oficialmente el nombre de Día de los Veteranos .

Frases para compartir por el Día de los Veteranos en EE. UU.