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Feriado Día de los Veteranos en EE. UU.: qué se celebra y mejores frases para compartir este 11 de noviembre
El Día de los Veteranos en EE. UU. se conmemora el 11 de noviembre. Aquí las mejores frases para recordar a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas.
El Día de los Veteranos (Veterans Day) se conmemora en Estados Unidos anualmente el 11 de noviembre. Este feriado federal implica el cierre de escuelas, oficinas gubernamentales, bancos y servicios de correo, permitiendo así que la ciudadanía rinda homenaje a quienes han servido en las fuerzas armadas del país americano. En Líbero, te compartimos más detalles sobre la fecha y frases que puedes enviar por esta fecha especial.
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¿Qué se celebra en el Día de los Veteranos en EE. UU. y cuál es su origen?
Este miércoles 11 de noviembre se conmemora la valentía y el compromiso de todos los soldados que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esta fecha busca rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que, con patriotismo y sacrificio, han defendido la libertad y la integridad de la nación.
Asimismo, se busca reconocer su disposición y entrega en la lucha por la seguridad de la nación, agradeciendo su valiosa contribución a la sociedad.
En tanto, el 11 de noviembre fue seleccionado como la fecha clave debido al final de la Primera Guerra Mundial. El armisticio que marcó el cese de hostilidades entre los Aliados y Alemania rigió en la undécima hora del undécimo día del undécimo mes de 1918.
Originalmente, el presidente Woodrow Wilson estableció esta jornada como el Día del Armisticio en 1919. Sin embargo, tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, surgió la necesidad de honrar a todos los veteranos estadounidenses de cualquier conflicto bélico. Así, en 1954, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, se adoptó oficialmente el nombre de Día de los Veteranos.
Frases para compartir por el Día de los Veteranos en EE. UU.
- Gracias por su servicio, su valentía y el enorme sacrificio que hicieron por nuestra libertad.
- A todos los hombres y mujeres que vistieron el uniforme: el país tiene una deuda eterna de gratitud con ustedes.
- Hoy honramos a los que lucharon, a los que regresaron y a los que mantuvieron a nuestra nación a salvo.
- Tu coraje y dedicación inspiran a las futuras generaciones. ¡Feliz Día de los Veteranos!
- Gracias por defender los valores que nos permiten vivir en paz y libertad.
- La libertad nunca es gratuita; es un regalo respaldado por el coraje de nuestros veteranos.
- Honrar a un veterano no es solo recordar el pasado, sino valorar activamente la paz que disfrutamos hoy.
- Detrás de cada veterano hay una historia de valentía, disciplina y un amor incondicional por la patria.
- Nuestra bandera no ondea por el viento; ondea con el último aliento de cada soldado que la defendió.
- El verdadero heroísmo no está en los monumentos, sino en el corazón de cada militar que sirvió con honor.
- Héroes de ayer, de hoy y de siempre. ¡Gracias, veteranos!
- El hogar de los libres, gracias a los valientes.
- Con profundo respeto y admiración, celebramos tu servicio hoy y todos los días.
- Valor, honor y sacrificio: eso es lo que define a un veterano.
- Gracias por mantener encendida la llama de la libertad.
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