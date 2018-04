¡IGUAL A CARRILLO! Max Meyer del Schalke 04 suspendido por no renovar

El joven talento alemán, anunció que se marchará libre el próximo 30 de junio, apenas se concretó esa declaración fue sancionado por dar una entrevista sin permiso y contar detalles que ‘van contra las normas del club’.

Max Meyer ya no celebrará ningún gol más con el Schalke 04, porque su contrato con el club de Gelsenkirchen termina a final de temporada. ‘Los reyes azules’ no dudaron y atacaron de la forma más cruda posible, yendo a donde más le puede doler a un joven jugador, en su progreso, no jugó el partido ante el Borussia Mönchengladbach y desde ahí arrancó ‘su castigo’.

El motivo de suspensión se debe según el club alemán a una entrevista concedida a prensa germana en la que Meyer explicó que no se marchaba “por un poco más de dinero”, sino que no quería “estar en el Schalke y trabajar bajo las órdenes de Christian Heidel (CEO del club). Me siento intimidado”.

EL DATO:

Los principales clubes interesados en el alemán son Arsenal y Liverpool.