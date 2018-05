Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO HOY ¿Ver GRATIS el Clásico español?

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 6 de mayo (1.45 p.m. - hora peruana / 8.45 p.m. - hora de España / Canal 610 y 1610 HD de DirecTV Sports) por el Clásico español que se jugará en el Camp Nou por el marco de la jornada 36 de la Liga Santander. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quieren ser los 'Pichichis' de la temporada.

El último gran clásico de Andrés Iniesta, que ya ha anunciado su marcha del Barcelona, será el principal argumento. El manchego arrastra problemas musculares en el sóleo, pero ya participó en el entrenamiento del viernes y todo apunta que jugará de inicio ante Real Madrid.

Aunque la mente de los jugadores del Real Madrid ya está en Kiev y la posibilidad de seguir haciendo historia en Europa con un equipo que ya es leyenda, tras ser el primero en retener la corona de campeón, un clásico siempre motiva para dar el máximo y no pensar en posibles lesiones.

¿Habrá "pasillo" del Real Madrid?

Zinedine Zidane aclara la polémica del pasillo en el clásico Barcelona-Real Madrid.

"No soy quién para decidir solo que no se va a hacer el pasillo. Hay que hablar de la situación,porque después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira, porque estaban en la Champions y hay que ganarla para disputar el Mundial", aclaró.

"Es ahí donde no está clara la cosa,porque yo no soy quién para decidir que no se hace el pasillo, fueron ellos los que no lo hicieron y nosotros, con respeto, no lo hacemos porque ellos no lo hicieron", añadió.

Zidane, no obstante, elogió la temporada del Barcelona. "Yo respeto lo que ha hecho el Barcelona, ganar la Liga que es lo más difícil, complicado y bonito. Les felicito y eso es el respeto. Lo demás se puede interpretar después de lo que pasó y es cuestión mía, nada del club. Si hubiesen hecho el pasillo, yo no rompería nada de lo que había antes, pero tampoco vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron".

Horarios - Barcelona vs. Real Madrid (País por país)

Perú (Lima): 1.45 p.m.

España (Madrid y Barcelona): 8.45 p.m.

Uruguay (Montevideo): 3.045 p.m.

Chile (Santiago): 3.45 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 3.45 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 7.00 p.m.

Estados Unidos (New York): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 2.45 p.m.

México (México DF): 12.45 p.m.

Nicaragua: 5.00 p.m.

Canadá: 11.45 a.m.

Honduras: 12.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Colombia (Bogotá): 1.45 p.m.

España (Islas Canarias): 7:45 p.m.

Venezuela (Caracas): 2.45 p.m.

Bolivia (La Paz): 2.45 p.m.

Puerto Rico: 2.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

China: 2.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

Japón: 3.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

Australia: 5.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

GUÍA DE CANALES INTERNACIONAL: BARCELONA-REAL MADRID

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

España: Movistar Partidazo y Movistar+.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español y fuboTV.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SKY Planeta Fútbol.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol y Sky HD.

Honduras: Sky Sports HD y SKY Planeta Fútbol.

Guatemala: Sky Sports HD y SKY Planeta Fútbol.

¿Qué canales de Perú transmiten el Barcelona vs. Real Madrid?

En Perú, la transmisión del partido entre Barcelona y Real Madrid estará a cargo por DirecTV Sports y se transmitirá por el canal 610, en SD, y el canal 1610, para poder verlo en HD. También en Sudamérica se podrá ver por DirecTV y DirecTV Play.

Movistar Partidazo de España transmite el Barcelona-Real Madrid

En España, Barcelona vs. Real Madrid será televisado en directo por los canales Movistar Partidazo y LaLiga TV (BAR), a través de los operadores Movistar+ (canal 46) , Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone.

¿Dónde y cómo ver el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

El clásico también estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

¿Cómo ver GRATIS o por pago en plataformas streaming o consolas?

Podrás ver el clásico Barcelona vs. Real Madrid por los siguientes Servicios: Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Amazon Fire Tablet, Android Phone & Tablet, iPhone & iPad, Android TV, LG, Smart TV, Panasonic Smart TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV, SmartCast, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 4 Pro y Roku.

Barcelona-Real Madrid en la liga

Partidos: 175.

Victorias del Real Madrid: 72.

Victorias del Barcelona: 70.

Empates: 33.

Barcelona-Real Madrid en la Copa del Rey

Partidos: 33.

Victorias del Real Madrid: 12.

Victorias del Barcelona: 14.

Empates: 7.

Barcelona-Real Madrid en la Champions

Partidos: 8.

victorias del Real Madrid: 3.

Victorias del Barcelona: 2.

Empates: 3.

Barcelona-Real Madrid en amistosos

Partidos: 20.

Victorias del Real Madrid: 8.

Victorias del Barcelona: 6.

Empates: 6.

Historial Barcelona-Real Madrid

Partidos: 236.

Victorias del Real Madrid: 95.

Victorias del Barcelona: 92.

Empates: 49.

¿Quién tiene más títulos, Barcelona o Real Madrid?

El Barcelona registra 89 trofeos oficiales, mientras que el Real Madrid, 88. No hay mucha diferencia entre ambos. Los merengues podrán empatar el registro solo si proclaman campeones de la Champions League.

Títulos del Barcelona (89): 25 Ligas de España, 30 Copas del Rey, 12 Supercopas de España, 2 Copa de la Liga, 5 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Recopas de Europa, 3 Copa Eva Duarte.

Títulos del Real Madrid (88): 33 Ligas de España, 19 Copas del Rey, 10 Supercopas de España, 1 Copa de la Liga, 12 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 3 Copas Intercontinentales, 1 Copa UEFa y 1 Copa Eva Duarte.