Barcelona vs. Real Madrid: Clásico por DirecTV y Movistar [Canales]

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo 6 de mayo (1.45 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / Canal: 610 y 1610 HD de DirecTV Sports) en el estadio Camp Nou por la fecha 36 de la liga española. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrán su último enfrentamiento de cara al Mundial de Rusia 2018.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Lo que se viene el fin de semana! Barcelona y Real Madrid jugarán el 'Clásico' que mueve al mundo

Con los trofeos de liga española y Copa del Rey ya en sus vitrinas, el Barcelona saldrá con sus mejores soldados para poder mantener el invicto en el torneo doméstico ante las estrellas del Real Madrid, quienes buscarán vengar el 3-0 que recibieron en el Santiago Bernabéu durante la primera vuelta.

Asimismo, el Barcelona desea imponerse en el Clásico para despedir a su capitán Andrés Iniesta, jugará su partido número 38 ante el Real Madrid, quien se marcha al fútbol chino. Los dirigidos por Ernesto Valverde quieren demostrar que son los mejores en España, luego de conocer que los merengues jugar la final de la Champions League, el 26 de mayo ante Liverpool.

El otro plato fuerte lo protagonizarán Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Ambos están en la lucha por el 'Pichichi' y la Bota de Oro de la temporada. El argentino registra 32 anotaciones, mientras que el portugués 26. Este será el último ensayo para los dos antes del Mundial de Rusia 2018.

NO TE LO PIERDAS: ¿Habrá pasillo al Barcelona? Jordi Alba habló sobre el Real Madrid y su negativa a hacerlo

Las bajas en el Real Madrid son Dani Carvajal e Isco Alarcón.

ALINEACIONES: Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Coutinho, Messi y Luis Suárez.

DT: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio o Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Horarios - Barcelona vs. Real Madrid (País por país)

Perú (Lima): 1.45 p.m.

España (Madrid y Barcelona): 8.45 p.m.

Uruguay (Montevideo): 3.045 p.m.

Chile (Santiago): 3.45 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 3.45 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 7.00 p.m.

Estados Unidos (New York): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 2.45 p.m.

México (México DF): 12.45 p.m.

Nicaragua: 5.00 p.m.

Canadá: 11.45 a.m.

Honduras: 12.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Colombia (Bogotá): 1.45 p.m.

España (Islas Canarias): 7:45 p.m.

Venezuela (Caracas): 2.45 p.m.

Bolivia (La Paz): 2.45 p.m.

Puerto Rico: 2.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

China: 2.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

Japón: 3.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

Australia: 5.45 a.m. (lunes 7 de mayo)

GUÍA DE CANALES INTERNACIONAL: BARCELONA-REAL MADRID

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

España: Movistar Partidazo y Movistar+.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español y fuboTV.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SKY Planeta Fútbol.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol y Sky HD.

Honduras: Sky Sports HD y SKY Planeta Fútbol.

Guatemala: Sky Sports HD y SKY Planeta Fútbol.

China: PPTV Sport China y QQ Sports Live.

Argelia: beIN Sports HD 17, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Alemania DAZN

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Dinamarca: TV3+ HD, LAOLA1.tv International, Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD, Eurosport Player Denmark.

Canales (Perú): Barcelona-Real Madrid

En Perú, la transmisión del partido entre Barcelona y Real Madrid estará a cargo por DirecTV Sports y se transmitirá por el canal 610, en SD, y el canal 1610, para poder verlo en HD. También en Sudamérica se podrá ver por DirecTV y DirecTV Play.

Canales (España): Barcelona-Real Madrid

En España, Barcelona vs. Real Madrid será televisado en directo por los canales Movistar Partidazo y LaLiga TV (BAR), a través de los operadores Movistar+ (canal 46) , Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone.