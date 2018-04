¿Habrá pasillo al Barcelona? Jordi Alba habló sobre el Real Madrid y su negativa a hacerlo

El Barcelona venía perfilándose para proclamarse campeón en esta jornada. Eso no sería algo raro, pero la polémica nacía porque llegaban al ‘Clásico’, ante Real Madrid, con el título bajo el brazo y, como se hace en España, el equipo ‘Merengue’ tendría que hacer el tradicional pasillo.

Hace un tiempo, Zinedine Zidane había declarado que sus dirigidos no harían ese acto de cortesía al Barcelona. Gerard Piqué le restó importancia al tema, pero ahora fue el turno de Jordi Alba, lateral del equipo 'azulgrana', quien se encargó de opinar sobre el tema

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Clarence Seedorf criticó a Zidane por no realizar el clásico 'pasillo'

“No es una decisión que podamos tomar nosotros. Cada uno tiene respeto a quien quiere y seguro que el Barça lo haría”, afirmó Alba. El jugador español también se refirió a la ocasión en el que Barcelona no le hizo el ‘pasillo’ al Real Madrid, luego de que ganará el Mundial de Clubes.

NO TE LO PIERDAS: ¡DE OTRO PLANETA! Lionel Messi llegó a los 1000 goles en su carrera

“Se hablaba de que no lo hicimos, pero para nada; esa competición no la jugábamos. Yo recuerdo hace años en el Bernabéu también se hizo. Y, bueno, yo creo que la gente que no quiere hacerlo, pues seguro que viene de arriba, no porque ellos (jugadores) no quieren”, agregó Jordi Alba. Ahora solo queda esperar el final de esta ‘telenovela’.

EL DATO:

Barcelona recibirá al Real Madrid este domingo 6 de mayo a la 1:45 p.m. (hora peruana) en la Jornada 36 de la Liga de España.