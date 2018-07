MisterChip da con palo a Cristiano Ronaldo por su 'supuesta salida del Real Madrid'

En España la novela de Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Juventus no tiene cuando acabar. Se dice que se marcha a Italia y que incluso ya habría firmado su nuevo contrato, pero hasta ahora no se ha hecho nada oficial. Este tema tiene en vilo a medio mundo y hay algunos que han criticado duramente al futbolista por no aclarar su futuro.

Precisamente el internacional Alexis Tamayo, mejor conocido como MisterChip, le dio con palo a Cristiano Ronaldo por su pataleta. "Lo de cada año: que se va y luego se queda y luego se va y luego se queda y luego se va y luego se queda y luego se va", respondió a un usurario al ser consultado por un seguido. El mensaje del estadístico estuvo acompañado de un emoji 'soñolento'.

Y es que, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo, incluso igualó a Messi en conseguir cinco Balones de Oro. El futuro futbolístico del portugués siempre generará la atención de diversos fanáticos.

Al parecer, este tema tiene para rato o al menos dos meses más hasta que se cierre el libre de pases del mercado europeo. En Italia finaliza el tema de las contrataciones el 18 de agosto, en España el 31 y en Inglaterra el 9 del mismo mes.

Aparte de la Juventus, Manchester United también quería a Cristiano Ronaldo.