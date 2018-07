¡De leyenda a crack! Pelé le envía un mensaje a Cristiano tras dejar el Real Madrid

Cristiano Ronaldo ya es jugador de la Juventus, un sector de la hinchada del Real Madrid está ‘afectada’ por el fin de una era y otra le desea lo mejor a quien fue uno de los jugadores íconos en los últimos años en el club español.

Una estrella del fútbol mundial se pronunció sobre esta la decisión del portugués al querer cambiar de club y se sintió identificado con este ‘cambio de camiseta’. Pelé, la leyenda del fútbol mundial dio su opinión sobre el traspaso del portugués a la ‘Vecchia Signora’, e indicó que le esperan nuevos retos en la Serie A.

PUEDES VER: ¡Inolvidable! Cristiano Ronaldo y sus 10 mejores frases que dejó en el Real Madrid

“Felicidades, Cristiano. Fue difícil unirme a otro equipo después de tanto tiempo en Santos, pero fue la decisión adecuada. Los campeones nunca se cansan de nuevos retos”, apuntó el ‘crack’ brasileño a través de su cuenta de Twitter.

NO TE LO PIERDAS: Khedira y su mensaje de bienvenida a Cristiano tras anunciar su llegada a la Juventus

“Me pareció muy difícil defender otra camiseta después de tanto tiempo en el Santos, pero era lo correcto”, agregó en su ‘tuit’.

El capitán de la selección de Portugal abandona la ‘Casa Blanca’ luego de nueve años. En su paso por Madrid marcó 450 goles, disputó 438 partidos y logró 16 títulos. CR7 ha sido protagonista de quizá la etapa más gloriosa del club ‘merengue’.

EL DATO:

Pelé tiene en su haber 3 títulos mundiales con Brasil y un bicampeonato de la Copa Libertadores con el Santos.

Congratulations, @Cristiano. It was hard to join another side after so long at Santos but it was the right move. Champions never tire of new challenges. /Parabéns, Cristiano! Eu achei muito difícil defender outra camisa depois de tanto tempo no @SantosFC, mas foi o certo a fazer. https://t.co/aA44BKpakr