Selección Portugal hace pedido especial a la Juventus por Cristiano Ronaldo [FOTO]

La novela llego a su fin. Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid tras 9 años de gloria y se convirtió en flamante refuerzo de la Juventus de Turín. El atacante portugués iniciará una nueva aventura futbolística en uno de los clubes más grandes del balompié italiano.

Ante esta llegada a Turín, Cristiano Ronaldo recibió todo tipo de mensajes, muchos de ellos alentadores por esta nueva etapa que disputará; pero hubo una en especial que le es muy significativa.

PUEDES VER: Gareth Bale envía sentido mensaje de despedida a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal, vía redes sociales, mandó un mensaje a la Juventus en alusión al ex Real Madrid y su llegada a tienda 'bianconera'.

NO TE LO PIERDAS: Cristiano Ronaldo: Juventus y Real Madrid sostendrán un amistoso el 4 de agosto

"Juventus, cuida bien de nuestro capitán. Querida Juve, cuida bien de Cristiano Ronaldo", señala el mensaje de la selección portuguesa.

.@juventusfcen, cuida bem do nosso capitão! #TudoPorPortugal



Dear Juve, take good care of @Cristiano Ronaldo! #TeamPortugal #CR7Juve pic.twitter.com/o1xlkEobfw