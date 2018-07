Gareth Bale envía sentido mensaje de despedida a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha sorprendido a más de uno con su gran fichaje a la Juventus. El Real Madrid ha quedado atrás en la vida del portugués y varios de sus ex compañeros empezaron a dedicarle algunas palabras. Gareth Bale no fue la excepción y, en inglés, le mandó un mensaje de despedida.

Gareth Bale llegó al Real Madrid hace cinco temporadas y desde entonces juega junto a Cristiano Ronaldo. Se acostumbraron a hacer diabluras en la cancha y no se cansaron de hacer goles. Le dieron muchos títulos a la 'Casa Blanca' y marcaron una época gloriosa en el fútbol español.

An incredible player and a top guy! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/KBYLMYaWjP