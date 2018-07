Raúl Ruidíaz ya tiene todo listo para el debut con el Seattle Sounders en la MLS [VIDEO]

La nueva etapa futbolística de Raúl Ruidíaz está por empezar y el delantero de la Selección Peruana ya tiene todo listo para el debut con la camiseta del Seattle Sounders, equipo de la Major League Soccer con el que arregló durante su participación con la ‘Blanquirroja’ en la Copa del Mundo Rusia 2018.

La ‘Pulga’ le puso fin a su exitosa paso en el Monarca Morelia de la Liga Mexicana y ahora buscará brillar en la MLS, torneo que también alberga a una buena cantidad de estrellas en ofensivas. Raúl Ruidíaz no le huye al reto y la meta en esta temporada es conseguir el trofeo que se le negó al Sounders la temporada pasada.

PUEDES VER: Christian Cueva llegó a Lima antes de firmar por Krasnodar FC

El delantero nacional viene entrenado de la mejor manera y los hinchas Seattle Sounders esperan con muchas ansías ver al goleador en acción. A través de su cuenta de Twitter, el club compartió un video del desenvolvimiento de Ruidíaz y Gustav Svensson en los entrenamientos del equipo, antes del duelo de este domingo.

NO TE LO PIERDAS: Edison Flores dejaría Aalborg de Dinamarca pero su futuro se mantendría en Europa

‘The Sounders’ tratará de remontar la mala posición en la que se encuentra en la Conferencia Oeste y para ello debe vencer al Atlanta United, equipo dirigido por Gerardo Martino y que es líder de la Conferencia Este. Para este partido N° 18 del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz ya podrá jugar tras abrirse el libro de pases y espera retribuir la confianza con goles.

EL DATO

Raúl Ruidíaz anotó 40 goles en 72 partidos con la camiseta del Monarcas Morelia en la Liga MX.

Back with the squad! 💚



Gustav Svensson and Raúl Ruidíaz hit the training pitch before #ATLvSEA. pic.twitter.com/nTA7u7MTxN