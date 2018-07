Rosell: "Si no hubiera sido presidente del Barza, no estaría en la cárcel"

Sandro Rosell reveló sus intenciones en caso le permitan libertad condicional. "Es inexplicable e inaudito. Llevo 14 meses en prisión preventiva y a la espera de juicio. No sólo no voy a huir, sino que mi intención es afrontar este procedimiento para poder demostrar definitivamente mi inocencia. ¡Por supuesto que no voy a huir!", declaró para el diario ‘El Mundo’.

El ex dirigente considera que su presente se debe a su vínculo con el combinado catalán. "No estoy preso por haber sido presidente del FC Barcelona, pero si no lo hubiera sido no estaría aquí", señaló el ex directivo, quien niega haber cometido algún daño. "Como presidente me gané algún enemigo, como consecuencia de mi compromiso con el club, pero no sé a quién hice tanto daño".

PUEDES VER: Barcelona: ¿Se queda o se va Yerry Mina? Éric Abidal respondió

También se expresó su desconcierto por la forma en cómo está siendo juzgado, ya que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, estuvo menos tiempo en prisión, a diferencia de Rosell. "Él estuvo 10 días en la cárcel. Yo llevo más de 400", afirmó.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona enfrentará a Boca Juniors por el Trofeo Joan Gamper​​​​​​​

Además, se refirió al ‘caso Abidal’ y el supuesto trasplante de órganos irregular, donde explicó la dificultad para poder manipular el procedimiento. "Es imposible poner de acuerdo al Barza, al donante y al hospital para traficar con órganos", declaró el ex dirigente catalán.

EL DATO

Sandro Rosell está en prisión preventiva por ser acusado de haber blanqueado 15 millones de euros.