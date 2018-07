Flemengo vs. Sao Paulo EN VIVO: Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco por fecha 13 del Brasileirao [GUIA DE CANALES]

Flamengo y Sao Paulo miden fuerzas este miércoles 18 de julio en partido correspondiente por la fecha 13 del Brasileirao. Podrás seguir este vibrante encuentro EN VIVO ONLINE desde las 7:45 p.m. vía Gol TV donde nuestros compatriotas Paolo Guerrero y Miguel Trauco aparecen en la lista de convocados. Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por Libero.pe

Culminado la Copa del Mundo, el Brasileirao se reanudará y como uno de los partidos iniciales estará en vitrina el vibrante encuentro entre el ‘Fla’ y el conjunto ‘Tricolor’. El ´Mengao’ jugará en calidad de local en su casa, el Estadio de Maracaná. Una de las buenas noticias para los hinchas del club brasileño y los peruanos es que para este duelo fueron convocados el delantero Paolo Guerrero y el lateral Miguel Trauco.

Flamengo se encuentra como puntero solitario en la tabla de ubicaciones con 27 unidades. El último encuentro antes de la para por el mundial empataron 1 – 1 en calidad de visita frente al Palmeiras.

Sao Paulo antes de que se paralicen las ligas por el mundial, se fue al descanso con un triunfo de 3 – 0 frente al Vitoria. Aquella vez el ‘tricolor’ jugó de local y ganó con un doblete de Nené y un tanto de Éverton. Los dirigidos por el uruguayo Diego Aguirre llegan al Maracaná con la consigna de quedarse con la victoria y poder escalar en la tabla de posiciones. Actualmente el club paulista se encuentra tercero con 23 puntos. En sus filas ya no se encuentra el volante peruano Christian Cueva que días antes confirmó su traspaso a FC. Krasnodar de la Liga rusa.

