Confirmado: Christian Cueva fue vendido al Krasnodar de Rusia por Sao Paulo

El destino de Christian Cueva ya estaría definido y sería la Premier League de Rusia. En los últimos meses se habló mucho de que el volante de la Selección Peruana estaba en busca de un nuevo equipo, pero no se tenía propuestas concretas a las que se podría mudar tras el mundial.

Sin embargo, según pudo informar el portal Globoesporte, Christian Cueva ya tenía conversaciones avanzadas con el Krasnodar de Rusia y, tras una reunión con los dirigentes de Sao Paulo, se cerró su fichaje con el equipo europeo. Recordemos que el interés ya venía de meses anteriores, pero recién se pudo llegar a un acuerdo.

PUEDES VER: Christian Cueva: Sao Paulo pide 15 millones de dólares por el peruano para venderlo a la Serie A

La inclinación por tener a Cueva no solo fue del equipo ruso, sino que también hubo un acercamiento desde el Independiente de Argentina y Orlando City de la MLS. No obstante, la suma económica que se ofrecía no convenció a los dirigentes de Sao Paulo, por lo que acordaron con el club ruso el pago de 8 millones de euros por la venta.

NO TE LO PIERDAS: ¡Aguanten el carro! André Carrillo volvería a Inglaterra y Christian Cueva a Estados Unidos o Rusia

De esta forma, al concretarse la llegada de ‘Aladino’ al Krasnodar, será el segundo jugador peruano en el torneo ruso, uniéndose a Jefferson Farfán, quien juega en el Lokomotiv y salió campeón la temporada pasada. Por ahora, Christian Cueva está a la espera de finalizar los detalles para poder incorporarse el nuevo equipo.

EL DATO

El Krasnodar terminó en la cuarta ubicación de la Premier League de Rusia, con lo que jugará la fase de grupos de la Europa League en la temporada 2018-19 que se avecina.