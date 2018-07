Joao Moutinho se convirtió en el nuevo refuerzo de Wolverhampton [VIDEO]

El mediocampista de la selección de Portugal, Joao Moutinho, fue oficializado por Wolverhampton, club con el cuál disputará la Premier League: será la primera aventura del 'luso' en Inglaterra.

We are delighted to confirm that @JoaoMoutinho has signed for Wolves on a two-year deal. #BemVindoJoão



🇵🇹🐺 pic.twitter.com/2sCJ2ubK7U