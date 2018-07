Ellos en primera clase, ellas en turista: La polémica gira del FC Barcelona en Estados Unidos

El machismo es el principal talón de aquiles del fútbol. Y a pesar que poco a poco se han ido acortando las brechas, este problema continúa instaurado en la sociedad.

FC Barcelona ha sido uno de los primeros equipos en tratar de eliminar ese concepto dentro de su institución y, es por ello, que decidió llevar a ambos combinados - en el mismo avión - a la pretemporada en Estados Unidos.

El club catalán - quien ha profesionalizado al conjunto femenino desde el 2015 - publicó a través de sus redes sociales una fotografía donde se aprecia a Sergi Roberto, Vicky Losada, Denis Suárez y Marta Torrejón posar en el mismo transporte que los llevaría a tierras norteamericanas. La idea era más que buenísima.

Sin embargo, las críticas aparecieron tras la difusión de instantáneas donde se aprecia al equipo femenino estar sentadas en asientos diferentes que al masculino. Sí, el equipo de Ernesto Valverde viajaba en clase A mientras ellas iban en clase turista.

Alexia Putellas, miembro del equipo femenino del Barza, trató de minimizar el hecho asegurando que dicha diferencia se debió a que fueron incluidas en último momento.

"El club ha hecho el esfuerzo de organizarlo todo como ha podido prácticamente a última hora (...) Ojalá viajáramos siempre así, en estas condiciones", refirió la futbolista a la agencia AFP.

There was a team captains' photo in Business Class, before the men assumed their Business Class seats & the women returned to their Economy Seats. pic.twitter.com/i96VtPIupD