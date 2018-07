El histórico argentino que pide que no convoquen a Messi pero si a Lautaro Martínez

A pesar que aún no se elige al técnico que se hará cargo de la Selección Argentina para la Copa América Brasil 2019 y Qatar 2022, el veterano estratega Alfio Basile hizo un par te peticiones a la AFA con relación al futuro de la 'Albiceleste'.

Para Alfio 'Coco' Basile, lo primero que deberían hacer es dejar 'tranquilo y darle una pausa a Lionel Messi. Es el momento de poner todos los jugadores de acá y que no venga nadie de afuera. Que se queden en Europa. Si hay uno indiscutible, como por ejemplo puede llegar a ser Lautaro Martínez", enfatizó el exseleccionador de Argentina.

Eso si, Basile fue muy duro con la AFA por no sostener un proyecto a largo plazo. "Si no ganás la Copa América o no llegás a la final, va a haber un quilombo otra vez. Como no hay tiempo de trabajo, el proyecto es saber elegir buenos jugadores".

Sobre quién sería el técnico ideal para tomar el mando, Basile señaló que la AFA debería analizar por lo menos a cuatro técnicos. "Para mí, el Cholo Simeone no viene. Allá es Gardel. Y Menotti es uno de mis ídolos. Ojalá que lo llamen", puntualizó para TyC Sports.

DATO:

Alfio Basile dirigió a la Argentina en dos ocaciones. La última fue del 2006-2008.