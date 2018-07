Arsenal se enfrenta al PSG EN VIVO ONLINE por DirecTV Sports por la International Champions Cup 2018

Este sábado, el Estadio Nacional de Singapur se vestirá de gala para acoger un duelo que sacará chispas de principio a fin: Arsenal vs. París Saint-Germain por la International Champions Cup 2018. El choque arrancará desde las 6:35 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports.

Unai Emery, quien agarró el timón del cuadro 'gunner' tras la salida de Arsène Wenger, se volverá a ver las caras frente a su ex club, el PSG. El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y el francés Adrien Rabiot son los llamados a 'vacunar' y guiar a la victoria a sus respectivas escuadras.

La International Champions Cup 2018 presentará su cuarto día con un partido de infarto. Por un lado, volver a ver en acción a la dupla que acaparó los flashes pese a laderrota ante el Atlético Madrid: Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette. Este último mencionado será el único hombre en punta, mientras que el gabonés irá por la banda.

