Matteo Darmian, el futbolista que confirmó su deseo de dejar el Manchester United

Tras llegar procedente del Torino por 18 millones de euros en 2015, Matteo Darmian nunca ha sido un futbolista imprescindible para el Manchester United. El italiano fue un pedido expreso de Louis Van Gaal, con quien jugó más, pero con la llegada de José Mourinho son minutos han sido contados en las dos últimas temporadas.

Ahora bien, si antes solo tenía competencia por el puesto con el ecuatoriano Antonio Valencia, ahora la llegada del portugués Diogo Dalot le resta opciones a Matteo Darmian, quien ha jugado de titular los últimos amistosos por las lesiones de los antes citados, sin embargo, aquello no cambia la opinión sobre su situación.

"No creo que la lesión de Antonio sea importante. No sé cuánto tiempo estará fuera, pero él es el capitán del equipo. Es la primera opción”, afirmó Darmian en declaraciones recogidas por 'FourFourTwo'.

"Quiero jugar con más regularidad. La temporada pasada no jugué mucho y mi objetivo es tener más tiempo de juego. Por eso he hablado con el entrenador y con el club sobre mi futuro. Quiero salir, pero veremos lo que sucederá porque no lo sabemos”, sentenció.

Matteo Darmian no ocultó su deseo de volver a la Serie A, donde clubes como Inter de Milan y Juventus han mostrado su interés, aunque todavía no lanzan una ofensiva.

EL DATO:

Matteo Darmian solo tiene hasta el 17 de agosto para fichar por algún club de su país. Aquel día es la fecha límite del Libro de Pases en la Serie A.