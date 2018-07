Edwin Oviedo aclaró audios con el juez César Hinostroza

Declarar a los medios de prensa era el siguiente paso de Edwin Oviedo después de argumentar mediante un comunicado su inocencia. Y la versión del presidente de la FPF no cambió, pues aseguró que no ha cometido ningún delito, ni mucho menos un acto antiético, por lo que, se mantendrá a la cabeza de la federación.

"Estoy acusado de forma injusta. Vengo de una familia provinciana, pero con valores y mucha decencia. Esto solo empaña el trabajo en equipo que hemos hecho con Oblitas, Gareca y jugadores. No voy a renunciar, no hice nada indebido", enfatizó Edwin Oviedo a RPP.

Además, Oviedo explicó la comunicación que tuvo con el juez supremo César Hinostroza, negando tajantemente que haya entregado entradas para los partidos en el Mundial Rusia 2018, o facilitado el ingreso a la concentración del equipo de Ricardo Gareca.

"Ninguna (comunicación) fue para comprar su pasaje o entrada. La consulta fue para ir al Mundial donde por seguridad incrementaron el requisito de fan id ante las amenazas del Estado Islámico. El señor Hinostroza quería conocer dicho trámite. Conversé con muchas personas, me preguntaban lo mismo. Hinostroza no estuvo en la concentración. En cualquier hotel siempre están los hinchas en la puerta y yo no puedo controlar eso", manifestó.

Sobre la relación cercana a Hinostroza, el mandamás de la federación explicó que a pesar conocerlo hace 3 décadas nunca se enteró de las acusaciones que hoy asume, además prometió esclarecer el motivo de la credencial autorizada por FPF cuando el juez se encontraba en Rusia.

"Lo conozco hace 30 años cuando trabajábamos en La Parada. Lo volví a ver en 2016 porque salía en todos los medios. No sabía todo lo que se conoce hoy. Él siempre frecuentó la FPF, los mismos vigilantes de la FPF trabajan en partidos, probablemente lo conocían y seguro ingresó abusando de su confianza. No recuerdo esa foto (credencial), pero voy a averiguar. Acude a Videna porque realizó alguna obra, ganó la licitación en un concurso con cuatro empresas y obtuvo la buena pro", sentenció Oviedo.

Edwin Oviedo envió una carta dirigida al presidente de la Comisión de Auditoría y ética de la FOF, para aclarar situación con César Hinostroza y Antonio Camayo.