Real Madrid vs. Manchester United EN VIVO: chocan por International Champions Cup 2018 [Guía de canales]

Real Madrid vs. Manchester United se juega este martes 31 de julio (7:05 p.m./hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, por una nueva fecha de la International Champions Cup. Sigue la transmisión por DirecTV Sports, y las incidencias las puedes seguir EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Libero.pe.

La era Lopetegui en el Real Madrid arrancará con un amistoso de prestigioso: ante el Manchester United, el primero de los tres rivales que enfrentará en la International Champions Cup 2018.

A falta de sus jugadores mundialistas, Julen Lopetegui deberá echar mano a sus jóvenes fichajes como el brasileño Vinicius Jr, canteranos y cracks como Karim Benzema y Gareth Bale en la nueva era del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo.

⚽🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ¡Mientras nos preparamos para el partido frente al @ManUtd_Es, disfruta con nuestros GOLES contra equipos ingleses en las pasadas seis pretemporadas! #RMTour pic.twitter.com/xPflZUp71q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 30 de julio de 2018

Enfrente tendrán al Manchester United, un equipo con ganas de recuperarse de la goleada que le propinó el Liverpool (1-4) en su segundo partido de la International Champions Cup.

Después, en rueda de prensa, José Mourinho pidió a sus dirigentes más fichajes y lamentó que el Manchester United no haya conseguido traer a ninguno de los cinco futbolistas que ha pedido. Además, señaló a los jugadores como la principal causa de la derrota porque no ha podido jugar ni con el 20 por ciento de su once titular.

Con ese ambiente enrarecido, y con el recuerdo del pasado verano, en el que el Real Madrid ganó al Manchester United la Supercopa de Europa por 2-1 en Macedonia, el conjunto inglés tratará de amargar a su rival en el estreno de la era Lopetegui, que tendrá continuidad con otros dos amistosos en Estados Unidos: ante el Juventus el 4 de agosto y frente al Roma el 7 del mismo mes.

Real Madrid vs. Manchester United: alineaciones probables

Real Madrid: Kiko Casilla; Odriozola, Vallejo, Javi Sánchez, Theo Hernández; Valverde, Marcos Llorente, Ceballos; Bale, Benzema y Vinicius.

Manchester United: De Gea; Darmian, Fosu-Mensah, Tuanzebe, Williams, Shaw; Fred, Pereira, McTominay; Mata, Sanchez.

