Juventus vs MLS All Star EN VIVO: Con Yoshimar Yotún por el Game 2018

MLS All-Star vs Juventus este miércoles 1 de agosto a las 6:30 p.m. (hora peruana) desde el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. El encuentro es válido por un amistoso que anualmente realiza la Major League Soccer y será transmitido por la cadena ESPN, mientras que podrás seguir todas las incidencias con el minuto a minuto de Líbero.pe.

El MLS All Star es un juego anual que organiza MLS con los jugadores más destacados dentro de su liga ante un rival internacional. En esta ocasión, el equipo será dirigido por el entrenador argentino Gerardo Martino, quien actualmente está al mando del Atlanta United F. C., equipo que viene realizando una espectacular temporada.

"It's always fun to play with your friends." - #MLSAllStar Captain @11carlosV https://t.co/k8zEtqVJW5