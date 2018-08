Arthur habló sobre la derrota de Barcelona ante la Roma por la International Champions Cup

A pesar de la derrota del Barcelona ante la Roma el día de ayer por la noche, Arthur Melo sigue siendo una de las principales figuras que se vienen perfilando en el equipo titular de Ernesto Valverde. El mediocampista brasileño sacó sus conclusiones de la caída y siente que poco a poco van agarrando ritmo para afrontar la temporada de la mejor manera posible.

"Esto debe servir para que no ocurra más. Es pretemporada y debemos mejorar. Nos estamos adaptando a jugar con los más jóvenes, pero yo también lo soy. Todos tenemos que tener una oportunidad. Si estamos aquí, es porque hemos demostrado nuestra calidad", dijo el mediocampista de 21 años que llega procedente del Gremio de Brasil.



En el encuentro de ayer mostró cosas interesantes, pero no fue tan contundente como en su debut ante el Tottenham el pasado sábado. Aun así, estuvo con los botines bien amarrados y no falló en los pases. No brilló, pero no desentonó. Ernesto Valverde le ha mostrado confianza y de eso también habló.



"El entrenador me ha dado mucha confianza y los compañeros me han ayudado muchísimo. Intento evolucionar y agradecer a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Aquí siempre hay buenos jugadores y se intenta que jueguen los mejores", aseguró Arthur Melo. Se quiere ganar un puesto de titular en el equipo y deberá demostrar en los siguientes encuentros de qué está hecho. Por ahora, va en buen camino.