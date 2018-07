Arthur: "Neymar me contó del Barcelona y quedé maravillado, tuve que fichar"

Arthur llegó al Barcelona como una de las más importantes revelaciones del fútbol sudamericano, esto porque la rompió con Gremio y sabe lo que es ganar títulos importantes. Con el cuadro brasileño se coronó campeón de Copa Libertadores, siendo una de las figuras y destacando en partidos difíciles.

Con 30 millones de euros fue uno de los 'aciertos' señalan desde Barcelona, comprar a un jugador joven y con el talento que tiene es fundamental para que la 'filosofía culé' sea rápidamente entendida. Por eso el volante de 21 años tiene todas las cualidades para sacar adelante su más alto rendimiento.

¿Cuáles fueron las motivaciones de Arthur para dar el gran salto? En conversación con el diario Sport, el joven jugador menciona un viejo conocido de Barcelona: "Neymar me empujó a fichar por el Barsa. Cuando estaba decidiendo de venir o no, me mandó un mensaje. Me habló de un club maravilloso, con gente receptiva, una ciudad maravillosa y todo eran cosas muy buenas".

Neymar no solo le habló de la institución, sino de la responsabilidad que conlleva pasar día a día con las mayores exigencias en el campo de juego: "Será un privilegio jugar al lado de Lionel Messi. En el Barcelona hay grandes cracks y es una suerte poder jugar con Messi". Siendo claro, y entendiendo que la decisión que tomó 'es la más importante de su carrera'.

EL DATO:

Arthur le pertenece al Barcelona en un 60% y el valor del mercado que pagó fue 30 millones de euros.