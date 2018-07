¿Cristiano o Messi? Mira la insólita respuesta de Rooney al ser consultado por el mejor del planeta

Wayne Rooney lo tiene claro: Lionel Messi está por encima que el luso Cristiano Ronaldo. Sí, aunque parezca absurdo escuchar esas declaraciones, el inglés fue directo al decir quién es el mejor jugador de la historia. Pese a que 'Bad Boy' compartió camerinos con 'CR7', el argentino es un ser de otro planeta.

Al fútbol se le divide por dos épocas. Aquellas viejas glorias que brillaron con luz propia: Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff y Diego Maradona. Luego, viene la generación de los rey de reyes: Cristiano y Messi. Para Rooney, el "10" blaugrana es el mejor de todos los tiempos.

Wayne Rooney, delantero del D.C. United, concedió una entrevista al podcast 'Pardon My Take', donde opinó sobre el mejor del planeta. El exjugador del United sorprendió a propios y extraños al afirmar, en un par de segundos y sin titubear, que la 'Pulga' está por encima que el flamante 'jale' de la Juventus.

“¡Qué rápido! Y eso que tú jugaste con (Cristiano) Ronaldo”, replicó el conductor del programa. Rooney argumentó su respuesta: "Ya lo dije antes. Probablemente sean los mejores dos jugadores que hayan jugado jamás y creo que Messi es, en mi opinión, el mejor de todos”, disparó.

Wayne Rooney doesn’t hesitate to once again declare Messi as the best and greatest ever. Yet another of Ronaldo’s ex teammates to declare Messi as the GOAT. pic.twitter.com/f80snnSSoA