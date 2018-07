Cristiano Ronaldo y su contundente respuesta sobre rivalidad con Messi [VIDEO]

Cristiano Ronaldo sorprende en cada aparición que tiene, y como era de esperarse su presentación con Juventus no sería la excepción. Esta vez, sorprendió y no solo por asegurar estar preparado para asumir el desafío con el club italiano, más bien por referirse a la rivalidad con Lionel Messi.

¿Competencia? Fue la consulta a ‘CR7’ en su primera conferencia de prensa en calidad de jugador ‘blanquinegro’, sin embargo, el delantero portugués dejó claro que no considera Lionel Messi ni otro jugador como contendor directo, pues su única óptica es ganar los partidos.

"No tengo rivalidades con otros jugadores. No es mi ética, mi forma de vida. Me han comparado con los demás. Fue un buen desafío medirme con Messi, pero nunca un enfrentamiento”, manifestó Cristiano.

Pero no fue todo, además, se esmeró para dejar en claro que la rivalidad con el argentino fue impuesta por el resto y no por él. “Todos ustedes gozan con la rivalidad con Messi pero cada cual defiende su camiseta. Entonces, vamos a ver quién es el mejor”, destacó con contundencia el portugués.

