Cristiano Ronaldo rápidamente se olvidó del Real Madrid [VIDEO]

Mediante se iba dando la charla con la prensa, la prensa española que viajó hasta Turín para estar cerca y conocer todas las incidencias del ídolo en el Real Madrid, se llevaron una tremenda respuesta sumamente negativa para el fanático.

Ante la consulta de 'Cómo se siente al saber que hay muchos hinchas del Real Madrid llorando', CR7 respondió: "No creo que esté alguien llorando (los aficionados de Real Madrid). Como ya lo he dicho antes, he hecho una historia brillante en el Real Madrid. Fue un club que me ayudó en todo, pero ya terminó".

Dejando en claro que no hay vuelta atrás, que las cosas pasan por algo y no se puede perder el tiempo: "Esta es una nueva etapa en mi vida, agradezco a todos los aficionados que me han ayudado a ser lo que soy hoy, pero ya ha terminado. Ahora estoy muy feliz con esta nueva etapa, parece que estoy empezando a jugar fútbol, estoy motivado."

Cristiano Ronaldo cerró el círculo con Real Madrid definitivamente, con un monólogo que será recordado por largo tiempo: "Ahora mismo concentrado para poder de cierta forma demostrar a los italianos que soy un jugador top, las cosas pasan por correr bien, obviamente me voy a preparar bien. Yo no tengo que demostrar nada a nadie, porque los números hablan por sí solo". Finalizó 'El Bicho'.