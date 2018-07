Ramón Calderón: "Me costó mucho fichar a Cristiano para venderlo por $100 mil"

El gestor de la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, Ramón Calderón, se mostró en contra del fichaje al delantero portugués por Juventus, y es que, el expresidente de los ‘merengues’ aseguró que el pago fue demasiado bajo al valor que merece el equipo, tras la dificultad que tuvo para conseguir a CR7 hace 9 años.

“Es muy triste que hayan vendido a un jugador como Cristiano Ronaldo, y es una pena. Con lo que me costó ficharlo, y el esfuerzo que hicimos para traerlo al Madrid, el Manchester no quería venderlo y fue muy difícil. Es un error histórico venderle por ese precio porque no hay un jugador que meta 60 goles por temporada y valga 100 millones”, enfatizó el expresidente.

Para Ramón Calderón, la decisión de dejar a Cristiano es un error histórico, pues la cláusula de los 100 millones de euros habría sido expuesta sin imaginar que se la partida de Cristiano se haría realidad.

"Vender a Cristiano no es una buena noticia, ya sea por 100 millones o por 1.000, pero es verdad que le pusimos una cláusula de 1.000 millones para disuadir a futuros interesados, pero a la vez, para demostrar que no había otro jugador como él. Es un error histórico", expresó.

EL DATO

Ramón Calderón fue presidente de Real Madrid desde 2006 hasta el 2009.