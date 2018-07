Presentación de Cristiano Ronaldo a la Juventus EN VIVO este lunes

Tras nueve años haciendo historia en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo será presentado ante toda la hinchada de la Juventus este Lunes 16 de julio a las 11:30 a.m. (hora peruana). El escenario designado sera el Allianz Stadium de Turín.

Previo al evento, Ronaldo pasará por los respectivos exámenes médicos en la clínica del club, el J. Medical. Esta planeado que después de la ceremonia, se proceda a dar su primera conferencia de prensa como jugador de la Juventus, la cual se realizará a puertas cerrada y no se contará con la presencia de público.

'CR7' estampó su firma con la 'Vecchia Signora' por 112 millones de euros para vincularse con la institución por cuatro temporadas. Ronaldo recibiría un sueldo de 31 millones de euros al año. También, el luso recibirá su acostumbrado número para representar al conjunto italiano, la numero '7'.

Los números del atacante portugués son descomunales, a sus 36 años ha conseguido 27 títulos con el Sporting Lisboa, Manchester United y Real Madrid, donde se incluye las cinco Champions League. Además ha marcado en toda su estadía con el conjunto merengue 450 goles en 438 partidos.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo consiguió con la selección de Portugal la Eurocopa 2016, primer título del combinado luso en la historia. Además, en el Mundial de Rusia 2018, el ex Real Madrid llevó a su país hasta los octavos de final y consiguió anotar 4 goles, ubicándose como segundo máximo goleador del campeonato.

Horarios de la presentación de Cristiano Ronaldo

Costa Rica - 10:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.