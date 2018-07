Ramón Calderón: "Vender a Cristiano Ronaldo por 100 millones es lamentable y penoso" [VIDEO]

Aquel presidente del Real Madrid que marcó un antes y después en su historia habló sobre 'su niño mimado', Ramón Calderón se refirió con mucha tristeza a la situación que vive el club que supo presidir durante los años 2006 y 2009.

Antes que se marchase del Real Madrid, Calderón dejó como regalo al 'madridismo' el fichaje del crack portugués. Siendo así un detalle que lo tiene marcado como una voz autorizada para hablar de lo que pase en el entorno del Estadio 'Santiago Bernabéu'.

PUEDES VER: Se desveló el verdadero motivo por el cual Zidane nunca quiso a Neymar en el Madrid

"Es muy triste que hayan vendido a un jugador como Cristiano Ronaldo, y es una pena. Con lo que me costó ficharlo, y el esfuerzo que hicimos para traerlo al Madrid, el Manchester no quería venderlo y fue muy difícil, y que lo hayan vendido por 100 millones de euros. no hay un jugador que te marque 60 goles al año y te valga 100 millones", siendo esto un comienzo para la crítica furibunda a quien aceptó esta venta, Florentino Pérez.

NO TE LO PIERDAS: Vinicius Jr pasó con éxito reconocimiento médico con el Real Madrid [FOTO]

Vender a Cristiano no es una buena noticia, ya sea por 100 millones o por 1.000, pero es verdad que le pusimos una cláusula de 1.000 millones para disuadir a futuros interesados, pero a la vez, para demostrar que no había otro jugador como él. Es un error histórico". Sentenciando al actual presidente, con quien su relación no es del todo cordial.

EL DATO:

El precio de Cristiano Ronaldo al Real Madrid fue; 104,7 millones de euros De los cuales el club financió 72 millones en tres plazos.