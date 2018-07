Se desveló el verdadero motivo por el cual Zidane nunca quiso a Neymar en el Madrid

¿Neymar no llegó al Real Madrid por culpa de Marcelo? Aunque parezca absurdo, sabiendo que ambos son titulares indiscutibles en el 'Scratch', es cierto. Una fuente cercana a Zinedine Zidane, entrenador 'merengue', desveló a un periodista brasileño que el francés no quería que el extremo juegue al lado de su compatriota.

Florentino Pérez, mandamás del cuadro blanco, intentó convencer a 'Zizou' para que fiche al ahora jugador del PSG, sin embargo, el galo siempre fue claro y directo sobre su posible: "No necesito a Neymar". Y esa misma posición tuvo hasta su último día en el banquillo. Ahora ya se conoce el verdadero motivo por el cual nunca arribó el "10" al Bernabéu.

PUEDES VER: Neymar protagoniza un decomiso de 800 kilos de cocaína

"Yo no pedí a Neymar", respondió un Zidane, acorralado por decenas de periodistas hispanos, al ser consultado por el fichaje del brasileño el pasado 11 de mayo. En ese momento fue raro escuchar dichas declaraciones, pues en España daban por hecho el traspaso del astro de la 'Canarinha' en este verano.

Ante ello, el colega brasileño André Rizek desveló en 'Sport TV' que el francés no aprobó la llegada de 'Ney' a la 'Casa Blanca' porque iba a cumplir el mismo rol que Marcelo. Ambos juegan por la banda izquierda y solo se verían resultados ante equipos catalogados 'chicos'. Por tal motivo, 'Zizou' nunca lo quiso en el club.

NO TE LO PIERDAS: El 'Neymar Challenge' llegó al PES 2019

"He tenido una información hoy de un amigo de Zidane que tuvo una cena con él en Madrid poco antes de que abandonara el club blanco. En aquel encuentro Zidane opinó sobre la posible llegada de Neymar. Ese amigo de Zidane me dijo que al francés no le gustaba la idea porque entendía que Marcelo y Neymar no podían jugar juntos, excepto frente a equipos pequeños", agregó Rizek.

EL DATO:

Neymar marcó 29 goles en 30 partidos en su primera temporada con el París Saint-Germain.