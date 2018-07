Periodista denuncia que fue secuestrado por fotografiar a Cristiano Ronaldo

Un personaje del espectáculo como Antonio Montero siempre dispara con su cámara a donde a noticia lo lleva, así lo contó mientras estuvo ya en su país después de una mala experiencia con CR7. Resulta que el 'paparazzi' explicó cómo pasó las horas de trabajo, buscando el mejor ángulo de Cristiano Ronaldo en Grecia.

Mientras el crack portugués disfrutaba de sus vacaciones post-Mundial de Rusia 2018, el periodista español viajó para traer los mejores detalles de su reunión con los miembros más altos en cargo de la Juventus, pero cuando se propinó a trabajar, miembros de seguridad lo cogieron y amenazaron, impidiendo que realice su trabajo.

“Estoy volviendo de Grecia de hacer a Cristiano y he tenido muchos problemas con la seguridad del hotel y la suya personal. Fui ‘secuestrado’ un par de horas”. Contó en su cuenta de Twitter el periodista, después pasó a contar en 'Telecinco' un poco más detallado ese magro momento profesional.

“Me interviene el personal de seguridad del hotel con bastantes malas maneras y amenazas y dándome a entender que no voy a hacer ninguna foto”, destacando el gesto de violencia con el que es tratado: “A mí la seguridad de Cristiano expresamente me dicen que no voy a hacer una foto de ese momento por encima de su cadáver”.