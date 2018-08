‘The Batman’: el director habló sobre el rodaje y otros temas

En el mundo de DC Comics una de las películas más esperada por los seguidores es ‘The Batman’ y desde que Ben Affleck le cedió la posta Matt Reeves como director, no han surgido noticias concretas del rodaje.

Recientemente Reeves ha hablado sobre la producción de la película en una entrevista para Slash Film. En la entrevista sostiene que el objetivo principal es continuar el guión y su todo marcha bien iniciará el rodaje en un año.

"Estamos trabajando para obtener nuestro borrador en las próximas dos semanas. En este momento, mi cabeza está totalmente en el guión. Y si va según lo previsto, podrían estar frente a las cámaras para esta época del próximo año. Lo que hemos hablado es con suerte en la primavera o al comienzo del verano, algo así", expresó el director.

En otro momento el director habló sobre la posibilidad de que Affleck no siga interpretando a Batman y sea reemplazado por un actor de menor edad como se rumorea.

"Hay formas en que todo esto se conecta a DC, al universo DC también. Somos una pieza de muchas piezas, así que no quiero comentar sobre eso, excepto para decir que estoy centrado muy específicamente en este aspecto del mundo de DC".

Al último Reeves habló sobre si adaptará el cómic de Frank Miller "Batman: Year One", y recalcó que no rodará una historia de origen.

"No vamos a hacer ningún cómic en particular. Year One es uno de los muchos libros que adoro. Pero definitivamente no lo vamos a hacer. Obviamente no vamos a hacer una historia de origen o nada parecido. Vamos a hacer una historia que sea definitivamente Batman y tratar de contar una historia que sea emocional y real sobre él convirtiéndose en el mejor detective. Eso es todo para mí, desde que soy niño, que me hizo amar a Batman", acentuó el director.