Star Wars IX: J.J. Abrams lanza primera foto desde el set [FOTOS]

La producción de la octava entrega de Star Wars dio inicio y el encargado de dirigir la película, J.J. Abrams no tuvo mejor idea que estrenar su cuenta de Twitter con una imagen del set de rodaje. Esta será la tercera cinta de Abrams en 'La Guerra de las Galaxias'.

En la imagen podemos apreciar lo que sería el interior del legendario 'Halcón Milenario', nave espacial que pertenecía a Han Solo y le fue heredado a Rey. Ademas, se ve en un plano lejano al actor John Boyega, quien interpreta a Finn, un Stormtrooper que se revela contra la 'Primera Orden'.

En la publicación Abrams escribe el siguiente mensaje. "Agradecido con @rianjohnson y gracias especiales a George Lucas por crear este mundo increíble y comenzar una historia en que somos afortunados de ser parte".

También dio unas breves palabras en memoria de la fallecida actriz Carrie Fisher, intérprete de la Princesa Leia. "Agridulce comenzar este siguiente capítulo sin Carrie, pero gracias a un extraordinario elenco y equipo, estamos listos para comenzar".

El elenco fue anunciado recientemente, con la participación de Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac, entre otros. Carrie Fisher y Mark Hamill saldrán en esta nueva entrega. Otra sorpresa será el regreso de Billy Dee Williams como Lando Calrissian.

EL DATO

Star Wars: Episodio IX se estrenará en los cines en diciembre del 2019.

