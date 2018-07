¡Tremenda noticia! DC Comics anuncia estas películas animadas para 2019 [FOTOS]

DC Comics anunció que estará siendo una empresa con mayor movimiento dentro de lo que significa el material inédito, debido a que para el próximo año tienen planteado cuatro grandes proyectos, donde se podrá disfrutar de diversos personajes de larga duración.

Las películas a las cual se hace referencia DC Comics son: 'Aquaman', 'Shazam', 'Wonder Woman 84' y la nueva presentación de 'El Guasón' en largometraje. Siendo este un síntoma de que la franquicia quiere ver el mundo de la animación con mayor detenimiento, generando así una expectativa mayor con títulos nuevos y alucinantes.

Después de haber estrenado 'La Muerte de Superman', habrá una segunda parte de la película que tendrá como título 'Reign of the Supermen' que tendrá como centro lo ocurrido después de la triste muerte del 'Hombre de Acero'. Siendo esta película una apertura para personajes novedosos como 'SuperBoy' y Superman Cyborg, esta entrega llegará para el trimestre del 2019.

PUEDES VER: PlayStation 5: los rumores y las novedades que presenta la nueva consola [VIDEO]

Otra película que tendrá lugar en el 2019, por la primavera aproximadamente es el regreso de la Liga de la Justicia y su título animado de nombre: 'Justice League vs The Fatal Five'. Esta cinta tendrá una gran diferencia, ya que está basado en la historia original y no se basará en alguna novedad o hecho que esté cercano al cómic real.

NO TE LO PIERDAS: Vikings: El espectacular trailer de la temporada 5B [VIDEO]

Batman: Hush, fue anunciado también para el verano del 2019, esta cinta tiene un toque distinto a la historia común y corriente, teniendo como guionista a Jeph Loeb y el dibujante Jim Lee.

La última película que se conoce, pero no hay un detalle específico es 'Wonder Woman: Bloodlines', detallando la historia de la superhéroe que tendrá así su salto de calidad al cine de animación con un título individual.

EL DATO:

La Comic Con de San Diego comenzó el jueves 19 de julio y terminará el 22 de julio.