PlayStation 5: los rumores y las novedades que presenta la nueva consola [VIDEO]

Queda algo de tiempo para que el nuevo 'juguetito' de Sony vea la luz. No cae duda que PlayStation 5 se ha convertido en una de las grandes obsesiones de los aficionados a los videojuegos. Y esto se debe a que cada plataforma instalada por la empresa japonesa ha traído grandes novedades.

Los insiders - informadores - han sido determinantes para la industria: los comentarios referentes a la potencia de la máquina han sido más que positivos. Incluso, los analistas del sector han señalado que esta noticia es uno de los temas más destacados actualmente.

Fecha de lanzamiento

Es un misterio saber qué día será el estreno del PlayStation 5, sin embargo, los analistas e insiders entraron al juego del debate sobre la fecha establecida por Sony. Algunos - dentro del marco - señalan que la compañía nipona ha dispuesto que sea entre el año 2019 y 2020. Es la versión más fuerte.

Precio

El costo del Xbox One supuso una lápida para la consola de Microsoft. El que PS4 esté 100 euros menos influyó en demasía para que los fans se decantaran por ella. El precio de PlayStation 5 no tendría mucha diferencia de predecesora. Los analistas se han atrevido a fijar en 399 euros el monto a pagar por su adquisición. ¿El motivo? La marca del Sol Naciente pretende asegurar un buen número de compradores desde el día de su llegada.

Potencia

SemiAccurate ha sido la última web en filtrar datos sobre la tecnología que emplearía Sony. Si comparamos con los anteriores rumores, estas son las más realistas. Una flamante GPU AMD Navi compuesta por memoria GDDR6; así como una CPU AMD Ryzen de hasta 8 núcleos. La traducción de dichos números serían los de estar ante un auténtico monstruo gráfico y que sin duda supondría un salto cualitativo con respecto a las actuales consolas.

¿Posible retrocompatibilidad de PS5 con PS4?

A todos nos gusta disfrutar los juegos de las consolas anteriores en una misma plataforma. La estructura del PlayStation 4 no permite la ejecución de la retrocompatibilida, sin embargo, PlayStation 5, tal vez sí. Sabiendo que a Xbox One le ha funcionado de las mil maravillas, creemos que Sony no dejaría esta oportunidad. Y es que, ¿a quién no le gustaría que su PlayStation 5 fuera retrocompatible con PlayStation 4?