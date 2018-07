PlayStation 4 Pro: Sony anunció el lanzamiento de la edición limitada de Spider-Man

Durante la Comic-Con que se viene realizando en San Diego, la desarrolladora de juegos, Sony Interactive Entertainment, y la reconocida compañía de historietas, Marvel, presentaron la consola PlayStation 4 Pro edición limitada con temática especial del videojuego Marvel's Spider-Man.

Limited Edition 1TB PS4 Pro swings to store shelves on September 7 alongside Marvel's Spider-Man, clad in Amazing Red.