Gonzalo Higuaín afirma que no le interesó jugar con Cristiano Ronaldo en Juventus

Gonzalo Higuaín después de su presentación explicó cómo es que ha ido viviendo estas últimas horas en el AC Milan, viéndose envuelto por las vibras más positivas ante su llega como 'la carta gol'. Sintiéndose muy querido desde el aspecto afectivo afirmando "estar muy agradecido a los hinchas".

'El pipita' siente que la responsabilidad de asumir un club gigante como Milan es distinto a lo que se vivió en Juventus, afirmando que está "muy contento con este nuevo reto". Abriéndose campo para señalarse como un referente motivo dentro del proyecto que tiene Gennaro Gattuso.

"Lo más importante es que nosotros creamos en que podemos conseguirlo. La estrella aquí es el equipo, se pueden hacer grandes cosas". Higuaín tiene la oportunidad de darle al hincha del AC Milan un título local como el Scudetto, que no lo gana desde el año 2011.

Finalmente, ante una pregunta que era esperada sobre Cristiano Ronaldo en Juventus, Gonzalo Higuaín supo esquivar a la pregunta en referencia al si 'hubiesen jugado' juntos nuevamente: "Ya he jugado con él, no me parece determinante".

EL DATO:

Gonzalo Higuaín llegó al AC Milan procedente de la Juventus por 18 millones de euros.