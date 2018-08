¡Imperdible! Conoce el día y la hora del debut de Cristiano Ronaldo con Juventus

Finalmente se conoció la fecha del día más esperado por los hinchas de Juventus, y es que, Cristiano Ronaldo ya sabe cuando será su primer partido con la camiseta de la 'cebra', que se dará en la primera fecha de la Serie A.

El primer partido de Cristiano Ronaldo con Juventus lo hará en el Estadio Marcantonio Bentegodi, el 18 de agosto a las 11 a.m. (horario peruano), enfrentando a Chievo Verona, en el que, el equipo de Massimiliano Allegri jugará de visitante.

Y la expectativa que genera 'CR7' es tanta que la organización del partido, incrementará un alto porcentaje en el precio de las entradas, por lo que, se espera la asistencia de casi 40 mil hinchas.

