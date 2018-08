Mourinho sobre salida de Cristiano: “El Madrid es más grande que cualquier jugador”

José Mourinho no pasó desapercibida la partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, y conociendo al equipo -tras dirigirlo por tres temporadas- aseguró que, a pesar de la importancia del jugador, nadie es indispensable en el club ‘blanco’.

“Real Madrid es más grande que cualquier jugador”, enfatizó Mourinho, sin embargo, reconoció que “obviamente lo echarán de menos”, por haberse ubicado como el jugador más importante del equipo en los últimos años.

Además, ‘Mou’ restó importancia a la victoria de su elenco sobre Real Madrid, asegurando que faltaron figuras en ambos equipos, y que, cambiaría este encuentro amistoso por uno de la Champions League.

“Este no era el Real Madrid. Tampoco era mi Manchester United. Faltaban muchísimos jugadores. No es momento aún para evaluar nada. Este triunfo sería importante en Champions, pero no hoy”, expresó el DT.

Asimismo, el estratega portugués defendió a Julen Lopetegui, recordando que su llegada a Real Madrid fue similar. “Yo, cuando fiché por el Madrid, todavía estaba en el Inter. No fui menos profesional por eso y gané la Champions. Le deseo mucha suerte a Lopetegui”, sentenció.

EL DATO

José Mourinho fue entrenador de Real Madrid desde mayo del 2010 hasta junio del 2013, en los que dirigió 178 partidos, ganando 128, empatando 28 y perdiendo 22.